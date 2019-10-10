【市前重點睇】美匯企99樓上　金價做好

●傳中美貿談不會有大進展，道期及俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾挫逾300點。美匯指數企99.11，離岸人民幣(CNH)急瀉至7.1684，港匯跌至7.8451，圓匯升至107.11，歐元企1.0987，英鎊弱見1.2215。金價抽升至1,517美元。布油回落至58.32美元，紐油低見51.38美元。

●第十三輪中美經貿高級別磋商於周四(10日)在華盛頓召開。惟有報道引述消息指出，於周一及周二(7及8日)在當地舉行的中美副代表級別貿易談判中沒有取得進展，另預期中國國務院副總理劉鶴將於華府與美方代表只進行一日高層級磋商，隨後提早返國。

-傳中國對與美國達成有限的貿易協議持開放態度，中方談判代表對達成全面協議、永久性結束中美貿易戰並不樂觀。中國提議將美國大豆的年採購規模，從目前的2,000萬噸增加到3,000萬噸。

●美國10年期國債孳息率升5.47點子，報1.5836厘。

●聯儲局主席鮑威爾重申美國經濟形勢不錯，但正面臨一些風險，強調貨幣政策會一直保持有效。

●聯儲局公布上次議息的會議紀錄，指該局官員對貿易和全球經濟疲弱更加擔憂，但對美國經濟基礎前景仍然積極。

●港股ADR指數收報25,713點，升30點。

●即月恒生指數夜期收報25,779點，升117點，高水96點，成交21,966張。

●紐約期油收報每桶42.59美元，跌4美仙；布蘭特期油收報每桶58.32美元，升8美仙。

●紐約期金收報每安士1,512.8美元，升8.9美元或0.6%，結束連續3日下跌。

●歐盟脫歐首席談判代表：歐盟與英國目前沒有達成脫歐協議的條件。

●敘福樓集團公布，由於香港的餐飲業當前商業環境競爭劇烈，集團決定暫時停止以下餐廳的營運：於沙田新城市廣場一期的「柳氏家」餐廳、於旺角瓊華中心的「牛涮鍋」餐廳，以及於銅鑼灣世界貿易中心的「牛涮鍋」餐廳，均於10月9日生效。

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