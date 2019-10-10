【股民熱話】香港經濟最壞時刻未到…

呢幾個月，香港經濟的「災難」級別有幾高？嘗試睇睇下列數據：

- 8月份零售總銷貨價值按年大跌23%，創1998年後最大跌幅。

- 8月整體訪港旅客人次較去年同期下跌39%，十一長假首6日訪港旅客按年大跌逾三成，內地客量創9年新低。

- 截至今年7月，香港出口額已連跌九個月，今年首七個月整體跌幅3.9%，而其中6月及7月的出口額分別倒退9%及5.7%。貿發局將今年全年香港出口額預測由原先估計的增長2%調整為下跌4%。

- 日經香港採購經理指數(PMI)為41.5，顯示私營經濟的景氣度跌至2009年2月以來第二低；而第三季度的PMI平均值為42.0，乃2009年首季以來最低。

- 今年上半年香港實質GDP增長僅0.5%，為十年以來最低，且第二季出現按季倒退0.4%。

- 國際評級公司惠譽將香港的信貸評級由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面，其後穆迪亦將香港信貨評級展望由「穩定」降至「負面」。

- 截至10月4日的數據顯示，香港二手樓價指數已連跌6周，累跌3.26%；若以正式買賣合約日期計，今年第三季二手樓價指數跌逾4%。

- 恒生指數由今年高位30,280點回落至8月低位24,897點，累計下跌5,383點或跌幅逾17%。8月恒指50日線失守250日線，進入技術性熊市。

諸如此類，夠差了嗎？顯然尚未算最差。如無意外，第三季香港GDP按季會再錄得倒退，即連續兩季錄得按季跌幅，正式進入技術性衰退，全年計或現零增長，且政府本財年可能會錄得赤字。

繼十一長假旅遊零售等消費市道慘淡收場後，聖誕新年將會進入「極地寒冬」，年關有多少中小企可以留低，勞工失業情況可能會惡化，令明年的投資展望充滿不明朗因素。

相對而言，目前股、樓的調整總算是有序的，未見非理性拋售情況。之不過，香港的社會動盪持續未能平息，再持續下去，這次經濟災難進入「戲肉」部分，就係股、樓二市大冧的一幕，終歸要出現！筆者預計這一幕的來臨，恒指最低消費係見22,000點，樓價將較高峰跌逾三成。

事實上，盛傳月內政府公布的施政報告，將設法增加房屋供應，包括研究加快發展農地轉換、以及增加自置公屋供應等。預期樓市供應增而需求減之下，近月中小型單位二手成交價跌幅開始擴大，香港地產股及銀行股的沽壓大增，正反映市場風險上升。資產價格下調和商業景氣持續下滑，將拖低明年的企業盈利預測，為股市進一步調整帶來壓力，並為資產價格和商業景氣調整帶來惡性循環。

故筆者的結論是，香港人要及早備好足夠的財政資源，做足心理準備，明年的日子會更加難過，節衣縮食並不是最可怕，前景灰暗、信心低落、官民互信不再，才是此地最大的挑戰，恐怕非一、兩年就能修復。股民這幾個月開落的港企股淡倉，不用急於收割，大可繼續順勢持有，明年淡友豐收可期。

東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。