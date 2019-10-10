A股快報：船舶製造股揚升 金融及地產股靠穩

滬深股市由跌轉升，滬綜指最新升8點或0.2%，報2,933點；深成指升42點或0.4%，至9,549點；創業板指數高開後仍升23點或1.4%，報1,645點。

板塊方面，船舶製造股升幅擴大至1.2%，金融及地產股齊升0.4%；而水泥價上調每噸10至30元人民幣，水泥股跌0.5%，釀酒股續跌逾1%。

【09:25】A股快報：大市個別發展 酒股領跌

中美高級別經貿談判周四(10日)展開，傳雙方貿談或無進展。內地股市個別發展，滬綜指輕微低開1點或0.04%，報2,923點；深成指低開2點或0.03%，至9,504點；創業板指數高開9點或0.6%，報1,632點。

板塊方面，釀酒股跌1.2%，水泥及鋼鐵股偏軟；而金融及地產股靠穩，船舶製造股升0.2%，次新股升0.6%。

酒股拖低大市，貴州茅台低開逾1%，五糧液跌2.4%。

鋰電池股份揚升，雪萊特升停板，贛鋒鋰業、久吾高科、國軒高科及石大勝華全線升2%。諾貝爾獎花落鋰電池。

科創板股票做好，容百科技漲逾2%。MSCI宣布11月起納入科創板股票。

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