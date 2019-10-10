全球經貿戰：傳中美權衡匯率協議　人民幣抽升

第十三輪中美經貿高級別磋商於周四(10日)在華盛頓召開。外電報道，美國與中國正在權衡匯率協議，作為部分貿易協議的一部分。

消息指出，為阻止中國操縱匯率以增加出口，中美早前已針對匯率議題達成協議，為全面性協議的主題之一，雙方接下來將圍繞智識產權和強制技術轉讓等核心問題展開更多談判。若談判順利，下周增加關稅的措施有望暫停。

受消息刺激，美匯指數於99.05水平上落，離岸人民幣(CNH)兌每美元由7.15水平迅速反彈，30分鐘內接連升穿多個心理關口，高見7.1054。港匯企7.844。避險資產日圓兌每美元由高位107.04，回落至107.47。金價升幅收窄，由1,517美元高位回順至1,510美元。

美國商務部在中美貿易談判周四重開前夕，將28個中國官方機構和當地企業列入貿易黑名單，據報令中國感到震驚和不滿，更決定將貿易談判達到顯著進展的期望降低。彭博社引述消息報道，中方官員對於今次磋商達成廣泛協議以結束貿易戰不感到樂觀，只對達成有限度協議持開放態度，顯示北京只是想減輕貿戰帶來的負面影響。

報道指，如果美國不徵收更多關稅，包括原定本月及12月生效，兩輪提高稅率的關稅，中方願意接受有限度協議。中方也會作出非核心讓步，包括採購美國農產品。

不過，另有報道引述消息指出，周一及周二(7及8日)在華盛頓舉行的中美副代表級別貿易談判中沒有取得進展，中國拒絕解決強制技術轉讓問題。另預期劉鶴將於華府與美方代表只進行一日高層級磋商，隨後提早返國，惟另有報道指白宮隨即否認劉鶴提早離開的報道。

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