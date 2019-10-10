李小加：不推測未來會否再提收購倫交所

他承認，要成功收購倫交所，現金投入會很大，也要顧及港交所股東的回報。

被問及若倫交所收購數據公司Refinitiv失敗，會否在6個月後再提出收購，他指不會評論倫交所的項目，亦不會對未來作推測。

至於港交所主席史美倫日前指不排除將來與其他交易所商討的可能性，他指現時該所沒有任何計劃。該所會繼續自己的發展戰略，「在國際發展及立足中國的戰略上，哪邊有新突破，就會向前行。如兩邊都有突破，就一齊往前走。」至於在科技方面的合併收購，該所會本着股東的利益。

被問及倫交所在拒絕港交所建議時，曾表示更看好上海，李指出，該所早就看好上海及深圳市場，5年前就有滬港通計劃，香港不只是「看好」，與上海更是夥伴關係。

被問及有準備上市的公司遭美國列入貿易黑名單，他不評論個別公司，只表示這涉兩個層面。一是港交所若批准公司上市會做成港交所跟其他國家的法律有抵觸，現時該所的規則已很清晰其做法如何。第二是發行人本身的業務，這是風險因素，需要有足夠的披露。

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