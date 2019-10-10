【即市分析】內房股醞釀翻炒　首選…

從基本面睇，內地經濟受貿易戰打擊，但樓市係支撐經濟的重要一環，本來已有一定承接力，惟中央一直指「房子是用來住，不是用來炒」之國策，故資金亦不敢輕言入市。但從另一方面睇，中央對樓市不溫不火的國策，同樣令投資者對行業前景的可預視性更高，且一旦中美貿易談判有轉機的話，不排除人民幣匯價亦可順勢回穩，對重人民幣資產的內房亦可間接受益。當然，貿易戰談判結果未明，所以都只可以當係潛在誘因來炒。

另外，有報道指不排除部分內房企業「以價換量」來達致全年銷售目標，其中多家上市內房公布9月銷售數據，顯示百強房產企業銷售回升，按年及按月均呈增長，而市場更估計今年第四季度，內房企業將全力推動全年銷售達標，再考慮到去年同期基數較低關係，相信龍頭股最具潛力。

策略上，預期資金將會追入具成交的龍頭內房為主，潤地自8月在29元水平見底反彈，現價已上破多條主要平均線，MACD重現牛叉，走勢利好，可視為首選，初步目標再衝37元阻力位，止蝕位32元。

中國海外股價近兩個月主要在24至26.5元水平上落，10日、20日及50日線交纏，走勢中性，建議未破位前在上述區間炒上落。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。