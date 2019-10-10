【即市分析】內房股醞釀翻炒 首選…
2019年10月10日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：中美貿易談判今日(周四)展開，市場觀望氣氛轉濃，惟資金似乎已預早押注內銀股博時來運到！事實上，近期不少內房股公布不錯的銷售數據，預期達致全年銷售目標的企業增加，刺激板塊氣氛，股價乘機發力，可以留意。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )
從基本面睇，內地經濟受貿易戰打擊，但樓市係支撐經濟的重要一環，本來已有一定承接力，惟中央一直指「房子是用來住，不是用來炒」之國策，故資金亦不敢輕言入市。但從另一方面睇，中央對樓市不溫不火的國策，同樣令投資者對行業前景的可預視性更高，且一旦中美貿易談判有轉機的話，不排除人民幣匯價亦可順勢回穩，對重人民幣資產的內房亦可間接受益。當然，貿易戰談判結果未明，所以都只可以當係潛在誘因來炒。
另外，有報道指不排除部分內房企業「以價換量」來達致全年銷售目標，其中多家上市內房公布9月銷售數據，顯示百強房產企業銷售回升，按年及按月均呈增長，而市場更估計今年第四季度，內房企業將全力推動全年銷售達標，再考慮到去年同期基數較低關係，相信龍頭股最具潛力。
睇埋數據，又真係喜多於憂。中國恒大(03333)9月合約銷售金額達831億元人民幣，創單月合約銷售金額新高，較去年同期升31%，銷售數據強勁；華潤置地(01109)8月份實現總合同銷售金額約219.3億元人民幣，對應總合同銷售建築面積約128.73萬平方米，按年分別增長約15%及19%；融創中國(01918)9月實現合同銷售額按年升18%至629.1億人民幣，累計首9個月總銷售金額按年升16%至3,694.9億元人民幣。
大行花旗早前就發表報告指，內房股受到強勁銷售、利率下降前景和估值推動，板塊有望反彈。該行首選股包括世茂房地產(00813)、華潤置地、融創、龍光地產(03380)、龍湖集團(00960)以及美的置業(03990)。該行又表示，由於銷售活動積極，預期整個第四季度銷售勢頭將保持良好。
策略上，預期資金將會追入具成交的龍頭內房為主，潤地自8月在29元水平見底反彈，現價已上破多條主要平均線，MACD重現牛叉，走勢利好，可視為首選，初步目標再衝37元阻力位，止蝕位32元。
中國海外股價近兩個月主要在24至26.5元水平上落，10日、20日及50日線交纏，走勢中性，建議未破位前在上述區間炒上落。
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