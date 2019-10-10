傳中國擬增購美國農產品　中美匯率協議或登場

外電引述消息報道，中國國務院副總理劉鶴將在華盛頓留到周五(11日)，參加高級別貿易會談。另消息指，中國提議將美國大豆的採購量增至逾3,000萬噸，白宮並考慮推出之前與中國達成的匯率協議，將其作為初步協議的一部分。

消息指，劉及其團隊計劃在周四和周五在華盛頓與美國貿易代表萊蒂澤和財政部長姆紐欽會晤，雙方將在周四共進晚餐。美國副總統彭斯表示，美方談判代表將要求內地開放市場，並處理知識產權和強迫技術轉讓問題。

據悉，中國為令貿戰降溫，建議將美國大豆採購量由現時每年2,000萬噸增至3,000萬噸，並擬購買30萬至40萬噸豬肉及300萬至400萬噸小麥，但最終要視乎談判進展而定。

此外，消息人士透露，白宮考慮推出之前與中國達成的匯率協議，將是雙方達成第一階段協議的一部分，而原定下周加徵的關稅也有機會暫停；此後雙方將就知識產權和強迫技術轉讓等核心議題作更多的磋商。據悉，這份協議是於2月達成，姆紐欽當時將之稱為史上最強匯率協議。

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