港股格局：許繹彬指投資者只宜短炒強勢股

港股終告反彈。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股10月踏入「股災月」持續反覆，疲勢持續未能返越26,000點水平；今年港股未能受惠内地黃金周，零售及旅遊股弱勢持續，儘管港股因假後有北水的少量灌溉有短暫回彈，但又一度傳出中美談判無望達成成協議，恒指料繼續尋底。

他指，相信中美談判未見明顯轉機之前，大市只會繼續傳出「有進展」以及「傾唔掂」等放風的消息，左右大市；加上香港自身問題亦未解決，第四季港股能否回勇成疑。但近期香港股市未有受到美國「不斷放風」所影響，可能大市始終積弱已久，回落至25,600至25,800亦見買盤，投資者小心好友趁「股災月」作出反擊，建議投資者不要看得太淡，繼續秉持短線為上的選擇，炒強勢板塊股，如醫藥及物管股。

香港的政治問題仍在膠著及未有緩和的跡象，當市場突然傳來甚麼「風吹草動」，均會為大市帶來波動。每次升勢像「曇花一現」，最後都未能帶出實際的方向，投資者若不選擇短炒的模式，一覺醒來，所有股價又還原基本步。

他較早前曾提及，美國猶如「大莊家」，在這兩年「中美貿易戰」的問題上，多次在股、滙、債及金市「推波助瀾」，如說狂人特朗普是「財技」高手，相信亦無人不認同；所以投資者必須緊貼狂人的「戲劇性」情節，或從中獲得不少「斬獲」。

全球經濟前景陰晴不定，本港經濟又難以獨善其身，零售及旅遊將已首當其衝大受影響。至於對本港股市的影響，由於有不少中資股來港上市，去年底內地企業佔本港上市公司整體市值近七成，而人民幣貶值對企業收入、盈利、債務成本有負面影響，故大市亦面臨壓力。因此，投資者在關注中美貿易動向時，亦需不忘留意人民幣走勢，其升跌將牽一髮而動全身。

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