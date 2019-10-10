【即市分析】領展見逾八個月新低　可以撈貨未？

香港正值內憂外患，經濟衰退愈來愈明顯。早前公布的8月零售數據，按年急跌23%；按零售商主要類別分析，僅超級市場貨品及燃料錄些微升幅，即整個零售業一蹶不振，連帶以民生商場為主的領展亦大受影響。雖然近年領展積極透過翻新商場提升租值，又為香港物業組合去蕪存菁，套現轉戰內地市場，但面對內地及香港經濟不景，此盈利模式能否持續奏效成疑。

不過，目前環球經濟不景，各國央行放水救市，就連聯儲局主席鮑威爾亦對減息持開放態度，美國重啟量寬似是如箭在弦，具一定息率的房託基金又非亳無是處。參考大行匯豐研究報告，指銷售非必需品為主的商場影響較大，而領展以必需品為主，較寫字樓收租股吸引，料可維持穩定派息，股份回購亦支持股價，予其「買入」投資評級，目標價睇99.6元。

走勢上，9月以來領展連番回購，但基金單位價格仍然級級落，昨更跌穿8月以來的下跌三角形底部；同時跌穿大型頭肩頂的頸線，即85元附近，料短線跌勢加快。想撈貨者，可先觀察80元關承接，再作部署。

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