【瑞通推介】恒生銀行破底　認購證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中國對於與美國達成局部協議持開放態度，加上憧憬美國聯儲局月底再減息，道指隔晚升181點或0.7%，報26,346點。

恒指周三(9日)收報25,682點，跌210點，周四(10日)早段曾再挫逾100點，下試25,500點水平，創逾1個月低，其後由跌轉升，重上25,700點。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾4,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,900萬元，反映投資者看好港股短線有反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

銀行業受利率下行周期環境影響，有券商將香港銀行業的評級下調至「謹慎」，把滙豐控股目標價由70元下調兩成至51元，指其估值昂貴，亦把恒生銀行的目標價由175元降兩成至140元，評級由「與大市同步」降至「減持」。

滙豐周三曾跌1.4%至57.6元，創逾1個月低，其後獲買盤承接，收市重返58元之上。股份周四除淨，早段於57元附近略為整固，續處主要平均線之下。周三有25萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有90萬元淨流出。

恒生銀行周三在成交急增下以近全日低位159元收市，創2017年6月以來的低位，股份自9月初稍作反彈後，近日反覆向下，周四早段跌勢未止，低見157元，跌幅逾1%。周三有92萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。

中美貿易談判進展影響A股走勢。周三平收在14.7元的南方A50，周四早段低開後回穩，逐步上試20天線約14.8元的阻力。周三有76萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。

港鐵公司連日需縮短服務時間、關閉部分鐵路站，影響票務收入。股價已三連跌，沿10天線向下，周三以全日低位43.2元收市。周四早段有止跌迹象，暫守43元。周三分別有7萬和97萬元淨流出其好倉和淡倉。

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