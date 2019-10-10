【專家點評】避險需求續利好日圓

時隔兩個月後，中美兩大國的貿易談判重啟，而高級別磋商已定於十月十日舉行，據報中國副總理劉鶴將會率團赴華盛頓談判。兩國談判前總有不少消息，今趟會談前則傳出美國把二十間從事人工智能的中國企業列入黑名單，同時有報道指，美國政府正進一步討論限制資金流向中國。兩國互相喊話，中國方面則警告將會報復，有報道指，劉鶴不會以國家主席習近平的特使身份出席會談，更有可能縮短逗留時間。

談判過程將不盡平坦，我們維持預期，明年美國總統大選之前，中美雙方或難以達成貿易協議。

除了中美貿談，美國內政及外圍地緣政治問題仍然困擾市場。美國內政包括彈劾特朗普調查，而地緣政治則留意英國脫歐最新發展，都有機會令市場風險提高，利好日圓。

另外，雖然美國通脹續向目標水平2%進發，但我們認為聯儲局十月減息預期升溫，或令美元疲弱，反而日本央行或不會減息，都有利日圓。技術走勢上，美元兌日圓若跌穿106.96至107.11，出現雙頂的向淡技術形態，有機會逐步下試104.46，短期支持或為105.05。107.46和108.47或為阻力水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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