【午市重點睇】油價受壓　人民幣彈升

●亞洲市，美匯指數報98.98；圓匯報107.4；歐元兌美元報1.098；英鎊企1.222。港匯續弱，低見7.8457。離岸人民幣(CNH)高見7.0993，最新在7.11水平。金價高見1,517美元，最新處1,509美元；布油低見57.8美元，紐油報52.42美元。道指期貨跌37點。

-港交所李小加：不推測未來會否再提收購倫交所。

-【餐飲寒冬】大快活盈警瀉近6%，敘福樓乾跌7%。

-新股專輯：魯大師炒高1.3倍，每手賺3,500元。

-標準資源復牌，折讓38%獲提購。

-新股專輯：鑫苑物業服務以2.08元下限定價。

●【即市分析】

-MSCI：11月起將合資格內地科創板股份納入指數。

●全球經貿戰：傳中國擬增購美國農產品，中美匯率協議或登場。

●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，降至0.97厘。

●新盤混戰：匯璽III加推178伙，平均呎價逾2.5萬元。

●人民幣兌每美元中間價為7.0730，較上日再下調2點子，呈兩連跌。

●日本8月核心機械訂單按年挫14.5%，5年來最弱。

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