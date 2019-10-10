上市公司被狙擊次數增加　傷害力度卻減弱

致同會計師事務所全球併購交易諮詢服務負責人及亞太區併購交易諮詢服務聯席負責人湯飈表示，近年上市公司遭沽空機構狙擊次數有所增加，但攻擊威力減弱。上市公司因為受核數師和監管機構質疑，而停牌的可能性較大。

他解釋，「蚊型股」公司的股票主要掌握在大股東手中，故沽空機構借貸成本及難度增加。因此，沽空機構傾向攻擊市值較大、多貨源的公司，但觀乎今年情況，遭相關機構指控的大公司所受影響有限，有些股價甚至不跌反升，反映攻擊威力減弱。

另外，今年受沽空機構指控而沒有因此停牌的公司佔43%，去年為28%；其餘公司即使停牌，亦已全部復牌。他稱現象屬合理，因為監管機構態度有所轉變，而即使公司遭停牌，停牌時間亦縮減。

去年8月，聯交所對長期停牌公司的除牌程序新修訂正式實施，當時停牌公司數目為76間，當中有67%的公司於今年7月底已到達除牌「死線」，但只有18%除牌或私有化，其餘均維持停牌。至今年9月底止，合共84間上市公司停牌超過3個月。

問到上市公司遭停牌時，以私有化來應對是否一個可行方法，湯表示，今年至目前為止，只有1間公司成功私有化，但未看到有第二個成功案例。他亦指，公司如要私有化，公司資產足夠與否最重要。

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