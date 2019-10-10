全球首例！Apple Card無卡號仍被盜用 可能因為...

蘋果公司(Apple Inc.)今年初宣布夥拍高盛及萬事達卡，推出信用卡Apple Card，進軍金融界。雖然該張鈦金屬信用卡標榜沒有卡號、保安編碼、到期日或供消費者簽署的地方，理應減低用戶被盜用的風險，惟近日出現首宗被盜用的個案！

外媒報道，Apple Card美國用戶David發現其信用卡被盜用後，已立即聯繫Apple，後者指不法分子正持有David的實體卡進行欺詐消費。詭異的是，該欺詐消費行為發生在其他州，但David並沒有丟失Apple Card。

當David追問Apple為何有此情況出現時，公司並未給出答案，只表示Apple Card可能同時出現在兩個地方的情況「非常罕見」，將繼續調查有關問題。

然而，分析指出，儘管Apple Card上沒有卡號，但仍然包含晶片和磁條，容易被盜取設備和作出複製。

Apple Card鼓勵持卡人在網上購物時使用Apple Pay。只需在購物網站及應用程式選擇Apple Pay，便毋須填寫網上付款表格。另設有現金回贈計劃，包括以Apple Pay付款可獲2%回贈，在Apple零售店及網上商店購物可獲3%回贈。

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