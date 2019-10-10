【專家點評】雅生活力拓版圖睇26元
2019年10月10日 13:15
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香港社會動盪已持續四個月之久，對整個社會和經濟傷害之深，絕非筆墨所能形容。港府上周五公布引用《緊急法》實施禁蒙面法，這能否引領香港回到正軌，需用時間證明，涉及本港業務的權重股皆見沽壓。內地長假完結，在內地資金舞動下，港股成交有起色。港交所(00388)放棄併購倫交所，料對集團股價有正面支持。
本周備受關注事宜為中美第十三輪貿易談判。特朗普正面對民主黨攻擊，中方藉機要求收窄談判範圍，不涉及中方產業政策和補貼改革等。市場已預料談判會伸延至明年。另外，因應美國NBA言論風波，中央電視台暫停轉播NBA季前賽，一眾企業亦停止合作交流。外資行指內地相關公司將受到嚴重損失。騰訊控股(00700)將於11月公布第三季績，可參考相關影響。
個股方面，自雅居樂(03383)與雅生活服務(03319)聯合宣布以總額不逾20.6億元人民幣，收購中民物業和新中民物業各六成股權。中民物業更作出利潤保證，2019年經審計淨利潤不會少於2.08億元人民幣，雅生活可入帳1.25億元人民幣。再加上母公司項目和綠地管理售樓項目，為雅生活增添版圖。建議候低吸納，目標價26元，跌穿17.7元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者、客戶持有港交所，客戶持有騰訊）
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