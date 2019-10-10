樓價UPDATES：太古城兩房則王做價又跌穿千萬

樓價跌勢加劇，即使大型藍籌屋苑做價亦失去支持，鰂魚涌太古城兩房則王單位成交價跌穿千萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●太古城剛打破10月份悶局，齊宮閣低層D室，實用面積580方呎，屬兩房則王單位，業主剛放盤不足一星期，初時叫價1,080萬元，屬貼近市價，最終再減96.2萬元、以983.8萬元連租約易手，實用呎價16,962元，為同類兩房則王單位今年做價新低。原業主於2012年5月以650萬元入市，持貨7年帳面獲利333.8萬元。

●鰂魚涌君豪峰本月累錄逾13宗租賃個案，該盤中層K室一房戶，實用面積293方呎，享開揚景，今年8月開始放租，原開價2萬元，經議價後以1.8萬元租出，實用呎租61.4元。現時約有145個租盤，開放式單位月租叫價1.35萬元起。

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九龍區

●荔枝角曼克頓山6座中層C室，實用面積558方呎，採兩房間隔，放盤約3個月，最初開價1,280萬元。因業主不急於放售，只供實客參觀，近日終獲議價至988萬元成交，實用呎價17,706元，單位12年升值逾1.4倍。新買家為同區換樓人士，鍾情上址擁單邊開揚景，決定入市。

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新界區

●東涌昇薈本月暫錄約3宗租賃成交，平均實用面積呎租約32.5元。近日2座中層A室，實用面積1,144方呎，採三房包括一套房及連工人套房間隔，望蔚藍海景。業主原叫租3.6萬元，議價後減租4,000元或約11%，以3.2萬元租出，實用呎租約28元。屋苑現約有32個租盤，月租叫價由1.55萬元起。

●元朗區二手樓價逐步回落，刺激承接力釋放。區內尚悅5座中層E室兩房戶，實用面積355方呎，上月以540萬元放盤，最終累減40萬元，以500萬元沽出，實用呎價14,085元。原業主於2013年4月以304.76萬元入市，帳面獲利195.24萬元。

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