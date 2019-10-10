【專家樓評】王美鳳：放寬按保有助樓市健康發展

按揭保險計劃原意是協助市民自置物業，市民可以透過按揭保險申請高成數按揭貸款，減輕上車人士的首期負擔。目前社會上首期不足是最大的上車阻力，但按目前按保計劃，若要申請9成按揭，樓價上限不可超過400萬港元，而對於8成按保計劃，樓價亦不可超出600萬元。

然而，自2009年起多次推出樓按措施，至今樓價升幅已達兩倍，按目前樓價水平，400萬元以下之樓盤數量少之又少，600萬以下樓價之換樓選擇亦不多，實際上可運用按保計劃之機會不高。在現況下，9成按保計劃基本上較難發揮原先作用。

對於財政司司長日前表示研究放寬按揭保險計劃，筆者表示歡迎，若可提高按保樓價上限，確可令計劃貼近回市況及樓價水平，有助用家以低首期上車，減輕首期負擔。

事實上，溫和放寬按保計劃不會令信貸風險大為提高，按保計劃不同於一般按揭，用家需為銀行購買按揭保險以保障超過樓價6成的信貸風險；而按保計劃設有特定條件，例如有關物業須為自住用途，申請人亦須通過壓力測試等。再者，近年市場購買力側重於很多時設有高成數一按或二按之一手新盤，放寬按保樓價上限可讓買家在二手物業市場有更多樓盤選擇，促進二手市場流轉率有利樓市健康發展。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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