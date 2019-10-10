【市後重點睇】美匯回落　道期跌近百點

美匯指數回落至98.79；圓匯企107.4；歐元兌美元報1.015；英鎊守1.223。港匯企7.8435。離岸人民幣(CNH)徘徊7.12。金價處1,509美元；布油低見58.1美元，紐油報52.35美元。道指期貨跌94點。

●市後關注點

-20:30 美國每周新申領失業救濟人數、美國9月消費物價指數

●歐股早段個別發展，當中英國富時100指數報7,176點，升10點或0.15%；德國DAX指數報12,093點，跌0.75點或0.01%；法國CAC指數報5,517點，升18點或0.33%。

●全球經貿戰：倘中美達成協議，人民幣料升至7算。

●銀保監會：整治銀行保險業損害消費者權益問題。

●2019胡潤百富榜出爐，內地首富又係佢...

●港經濟短期難復甦，百達財富籲解決結構性問題。

●傳光大集團計劃重組，擬棄滬明年港IPO。

●新盤混戰：

-愛海頌吸引大批睇樓客排隊參觀。

-愛海頌示範單位首3小時逾二千人次參觀。

●騰訊及Naspers擬入股付款解決方案公司Pine Labs。

●9月涉及樓市辣招稅成交僅1220宗，創逾5年最少。

●花旗香港推稅貸，實際年利率最低2.01%。

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