迅銷全年多賺半成 料明年純利增7.6%
2019年10月10日 16:36
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UNIQLO母公司迅銷(06288)公布，截至今年8月底止的2019年財年，收入2.29萬億日圓，按年增長7.53%，綜合經營溢利總額按年增長9.1%，達2,576億日圓。母公司擁有人應佔年內溢利錄得1,625億日圓，按年增長5%，派末期股息240日圓，全年股息為480日圓。
展望截至明年8月底止財年，公司預測收入按年增長4.8%至2.4萬億日圓，經營盈利按年增長6.7%至2,750億日圓，純利按年增長7.6%至1,750億日圓，每股派息增長4.16%至500日圓。
以地域劃分，大中華區(中國、香港及台灣)UNIQLO收入按年增長純利按年增長14.3%至5,025.65億日圓，主要由中國UNIQLO收入按年增長三成推動，惟香港UNIQLO同店銷售及經營溢利，因為天氣緣故及本地示威活動等不利因素，雙雙按年倒退。迅銷計劃在截至明年8月底為止的財年在大中華區新增100家UNIQLO門店。
迅銷估計，撇除日圓升值，海外UNIQLO收入本財年增速與上一財年相若，惟毛利率會略跌。大中華區UNIQLO撇除人民幣貶值因素，收入及經營溢利應該會有雙位數增長。
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