國家聯合資源：被判除牌如判死刑　會尋求司法覆核

會上李氏指，在8月底上市委員會的會議，公司欲參與該會議，就委員會商談公司可能除牌的事項作出辯解，惟被委員會拒之門外。其後上市委員會向公司發出除牌函件。

李對上市委員會做法感到震驚，因為事關「攞你命、判死刑」，但剝奪了公司抗辯的機會，做法不公「完全違反常理」。公司已聘請資深大律師及法律團隊研究司法覆核。

國家聯合資源執行董事郭培遠稱，上市委員會的決定或與公司的上一兩手管理層有關有，惟公司經已轉手至目前的管理層。目前的管理層接手後，公司是有實際業務、有收入的實體，對被除牌感到不公。

主席紀開平指，公司這兩年，就復牌完全遵照了復牌指引做事，包括做好年報和業績報告等，也向監管機構提交法證調查結果，總共「花了股東的錢幾千萬，我也心痛」，目的只想聯交所的「老爺們」要求一個公正的機會。

他說時雖然激動，惟他亦補充對香港的金融法制有信心，認為香港的金融體系較內地強，上市委員會今次的決定只是制度上一時感冒，並不是得了癌症。

公司已聯合了十多間被停牌或進入除牌聆訊程序的上市公司，希望就制度的不公平大家發聲，並會稍後公布這個聯盟的公司名單。

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