調查：近八成受訪者認為未花足夠時間減壓

保柏香港發布最新的心理健康調查顯示，儘管大多數受訪者對心理健康有所認知，過半受訪者表示面對壓力時會失眠，而近八成受訪者認為並未花足夠時間減壓。公司認為，壓力管理對於維持可持續及健康的生活方式至關重要，而當中其實毋須花費太多時間或金錢。

是次調查於2019年9月期間在香港以網上問卷形式進行，合共訪問706名人士。75%的受訪者表示注重自己的心理健康，受訪者普遍對於一些心理健康問題的早期徵兆有所認知，意味港人對心理健康的意識並不低。

可是，由於缺乏空閒時間(51%)、懶惰(28%)或消費能力有限(24%)，近八成受訪者認為並未花足夠時間減壓。

調查亦顯示，與男士(69%)相比，較多女士表示注重自己的心理健康(77%)，而近四成受訪女士能辨別出大部分心理健康問題的早期徵兆，如感到不尋常的負面情緒、常感到疲倦或沒有希望、避免與其他人接觸等，而男士僅有近兩成。

面對壓力時，受訪男女均認為失眠為最常見的主要表現。受訪女士亦選擇情緒大上大落為另一個主要表現，而男士則不想跟人談話。近三成女士曾因壓力所導致的不適而求醫。

另外，受訪男士(70%)及女士(61%)均視工作為最主要的壓力來源，女士繼而選擇家庭(55%)及經濟狀況(52%)為另外兩大壓力來源，而男士則先選經濟狀況(65%)，後為家庭 (48%)。

保柏香港醫學總監趙思凝表示，近半受訪女士為自己的壓力指數評7分或以上，而逾六成受訪男士則評5至7分，意味女士比男士更容易意識到承受的壓力。

調查亦顯示，在應對壓力及減壓方面，男女之間不盡相同。大部分受訪女士傾向選擇與朋友傾訴(59%)、 吃東西(48%)及聽音樂(42%)來減壓，而逾四成受訪男士則選擇做運動，亦有部分受訪男士選擇與朋友傾訴(39%)及聽音樂(37%)。

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