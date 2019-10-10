特許秘書公會：中港公司治理水平屬健康　需落實自理常規

香港特許秘書公會(HKICS)技術資訊小組成員兼英國特許秘書及行政人員公會理事會成員林英偉(Peter Greenwood)表示，香港與內地公司治理水平屬健康，但企業仍需改進以真切落實公司自理常規。

該會向約400多名特許秘書及工會成員進行調查，合共收到419份回覆。調查顯示，約67%受訪者表示公司治理由「一般合規」驅動。他表示如果僅就合規進行評估，所有公司將維持同一水平，反映公司依賴於監管機構的法規來提升治理標準。在此情況下，投資者將難以比較不同公司的治理標準。

問及港交所於8月發表修訂《上市規則》的諮詢文件，建議豁免公司秘書必須取得本港專業資格的要求。林英偉表示，公司秘書是履行治理職責和執行治理規定的核心人員，難以理解為何該所會作出該建議，直斥是「壞主意」。

高級總監兼專業技術及研究部主管高朗(Mohan Datwani)亦指，專業工作應該由專業人士完成，故不接受該所的有關建議。

問到國泰航空就修訂《逃犯條例》引發的風波，設立「舉報欄」鼓勵員工「篤灰」，高朗表示不評論個別例子，僅表示舉報並非應用於抒發個人的不滿。他亦指舉報對公司治理有價值，但公司應正確地使用，並列出清晰的指引，讓所有持份者可追隨。

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