【深度解構】家族走資「前所未見」　勢重創香港經濟

香港社會動盪持續多時，已相繼重創零售業及地產市場，然而一個更大風暴亦已迫近。外電報道，有迹象顯示家族辦公室及對沖基金等投資大戶，正部署將資產由香港轉移至新加坡，分析料這種趨勢將重挫佔本地生產總值五分一的金融服務業，可能使香港自金融危機後再次陷入經濟衰退。

報道引述一些為亞洲富裕人士家族提供資產管理服務的公司指，近期接獲更多這類家族辦公室的查詢，有關如何將資產撤離香港，當中一些更付諸實行，已將資金轉移至新加坡的銀行。這種轉變是源於香港面對數月來的暴力抗議活動，社會及經濟各方面均已陷入困境，投資者憂慮中國會直接干預以平息動盪。

香港中倫律師事務所管理合夥人Clifford Ng表示，該行收到了很多關於自由轉移資金的問題，又稱客戶將資產轉移至新加坡的意欲已達到「前所未見」。該公司為高資產淨值人士提供跨境交易和投資方面的建議。

Clifford Ng又形容，香港是一個小颱風，但面對來自不確定性的大風暴。為規避風險，這些機構管理別人資產時，會將資金轉向低不確性的地方。

「城中的人想出去，但城外的人卻不想進來」。為家族辦公室和其他投資者管理約4,500億美元資產的IQ-EQ亞洲執行主席Shanker Iyer表示，該行不單止接獲客戶撤離香港的查詢，一些原本有意進入香港的客戶已改變主意。他們現在認為新加坡提供更好的營商環境。

新加坡成為從香港「走資」首選地，除了是因社會衝突加劇外，因修法引起的疑慮也深化了投資者轉移資產的意欲。

●法制及前途不確定性加速走資

IQ-EQ集團執行主席Serge Krancenblum表示，香港法律制度在原定的2047年前改變的可能性，也是家族辦公室擔憂之一。

Krancenblum反問：「如果您是一位投資者，甚至是一家在香港設有家族辦公室的非本地投資者，如何能將未來建立在一個可能與理想相違的系統之上？」

他補充，這是一個很大的問題，投資者都關心穩定的問題。大行高盛集團也估計，這種不穩定性可能已經產生了影響，料有30億至40億美元的港元存款流向了新加坡。

●對沖基金摩拳擦掌 未實際行動

除了家族投資者外，替其他大戶投資的對沖基金也着手重整香港資產的佔比。瑞士亞洲金融服務私人有限公司為對沖基金和財富管理公司作託管服務，其首席運營官Steve Knabl表示，一些香港的託管客戶表示他們希望將其資產從香港的銀行轉移到新加坡的銀行，尤其是私人客戶。

數據顯示，截至9月香港對沖基金管理的資產規模達到了創紀錄的921億美元。

然而Knabl稱，雖然很多對沖基金正在尋求律師、會計師和移民顧問的建議，但他們實際上並沒有甚麼行動，主要是難在一夜之間將員工從香港轉移到新加坡。

另外一個原因是，在新加坡獲得許可證需要花費數月的時間，這也阻礙了這些機構的遷移進程。

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