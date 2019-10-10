上市公司於銀行開戶　你估要幾耐？

中小企想喺銀行開戶，時間超長，都唔係咩新嘢，估唔到連上市公司都未能幸免！話說香港證券業協會早前收到有個案反映，即使間上市公司同銀行已有長期合作關係，但仍然需要長達5個星期，先可以完成開戶手續，更被迫要延遲供股集資。

嘩！公司上市最大功能就係集資，因為開戶時間長，搞到抽水要延遲，難怪怨聲載道，話會嚴重影響到營商效率。

證券業協會已收到一啲會員意見，話銀行開戶時間唔合理，對於金融市場嘅影響愈來愈明顯。所以建議監管機構須正視問題，以免影響香港金融業發展。

該會主席徐聯安就同小記講，雖然上市公司都已有銀行戶口，但供股集資可能需要開多個戶口以便收錢，故如開戶時間太長，確實會耽誤咗供股時間。

佢仲話，上市公司辦理銀行開戶手續，比一般有限公司更為複雜，因為涉及架構、註冊地、最終控股人等資料，故上市公司開戶要兩、三個月唔出奇，而普通公司都要一、兩個月。咁都不單止，曾有資金、同股東結構都正常嘅證券行，喺銀行開戶時間超過一年！

其實銀行開戶時間過長問題，已喺市場存在好一段時間，依家情況已有啲改善，好多銀行嘅開戶程序已簡化，但徐聯安話，銀行開戶始終要做客戶盡職審查，程序繁複嚴格，故開戶時間好難大幅縮短。

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