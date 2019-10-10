致富智庫：見工自我介紹　最完美係呢句......

見工被要求自我介紹時，點答最好？全球最大行政人員獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）位CEO Gary Burnison話，佢廿幾年Interview過無數人，聽過最完美嘅答法係呢句...

「我攀過世界各大洲嘅各個最高峰，包括珠穆朗瑪峰。」

吓？搵份工啫，要爬珠穆朗瑪峰咁大陣仗？佢成功跑出，並非因驕人嘅攀山技術，而係佢無好似云云應徵者咁只重唱一次自己嘅履歷，反而就憑上述一句說話，就顯示到自己有冒險精神、好奇心、明確目標、兼有紀律，更顯示到佢能夠將過去經驗套用於新挑戰。

更重要係，當Burnison再問佢，成功登珠峰頂後第一樣諗到乜時，佢居然冇向Burnison發表一番哲學偉論，亦冇提到登頂幾感觸幾不得了。

相反，佢大笑話當時諗緊「要點鬼樣落返山？」Burnison勁讚話，就短短一分鐘嘅對話，已顯示到佢有能力以幽默謙遜嘅態度同人相處，係所有公司都會爭住要嘅人才！

所以，應徵者要脫穎而出，並非需要有驚人成就，但就要喺面試時表現出履歷以外、自己獨特嘅一面。

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