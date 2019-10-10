貿戰影響顯現！內地至香港跨境銀行需求轉弱

中信銀行(國際)公布，今年第四季「信銀國際跨境銀行需求指數」為55.3，為指數編製以來最低，相較上季度跌1.8，亦為指數編製以來的第二大跌幅，反映中美貿易戰升級重挫內地至香港的跨境銀行需求。

跨境銀行企業需求指數按季跌0.9至54.3，其中資產管理及財務諮詢與貸款子指數跌幅顯著，衍生產品則反升。至於個人需求指數更大幅下跌5.1至59.5，首次跌穿60關口，當中金融投資子指數的跌幅為最多，按揭及個人貸款居次。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群表示，第三季中美貿易戰再度升級，導致內地出口及經濟增長壓力進一步增大，並使市場對全球貿易與經濟前景轉淡，內地企業「走出去」意願隨之重挫，故跨境銀行需求幾乎全面轉弱，而內地企業尋求跨境融資的態度亦大為謹慎。展望年底前若中美能達成貿易協議，跨境銀行需求將可望復蘇，否則有可能進一步走弱。

他指，跨境銀行個人需求放緩程度更嚴重，反映內地個人在「走出去」的取態上，對外部環境變化的敏感度比企業更高，相信除了貿易戰升級外，6月以來香港的社會事件亦為影響因素，與來港旅遊關係密切的子指數都出現明顯放緩。未來個人需求能否轉穩須視乎中美貿易戰及香港社會事件發展。

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