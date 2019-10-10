新盤UPDATES：購買力料流入一手樓市

新盤繼續主導大市，隨着再有大型項目推售，購買力料進一步流入一手樓市，而其他發展商亦加緊加推單位及部署開盤搶客。

●愛海頌示範單位首3小時逾二千人次參觀

●愛海頌原則兩房示範單位曝光

●愛海頌吸引大批睇樓客排隊參觀

該盤首張價單推出180伙，即供最高總折扣為22%，折實平均呎價18,688元。兩房戶折實售價由721.7萬元起，呎價14,789元起。3房戶折實售價由1,034.4萬元起，呎價14,054元起。

●匯璽III加推178伙 平均呎價逾2.5萬元

至於項目尚未推售的四房單位為數不多，亦將於短期內以招標形式發售，以滿足市場需求。有關銷售安排及招標文件短期內將上網。

●KADOORIA連天台特色戶售7673萬元

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA，剛售出嘉道理道111號7樓單位，實用面積1,517方呎，天台面積1,338方呎，成交價7,673萬元，呎價50,580元。成交紀錄冊顯示，扣除買家可享16.75%現金回贈後，折實售價逾6,387.77萬元，呎價42,108元。

●愉景灣意峰料快將登場

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣最新一期洋房項目命名為意峰，鄰近高爾夫球會及水塘等。項目為低密度洋房項目，僅提供21幢兩層高獨立洋房，每戶更設偌大私人花園及天台。現正待批預售樓花同意書，快將登場。

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