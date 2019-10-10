新盤UPDATES：購買力料流入一手樓市
2019年10月10日 19:53
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新盤繼續主導大市，隨着再有大型項目推售，購買力料進一步流入一手樓市，而其他發展商亦加緊加推單位及部署開盤搶客。
●愛海頌示範單位首3小時逾二千人次參觀
長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌，今日(10日)上午11時起正式開放示範單位予公眾參觀，首3小時已錄得逾2,000人次睇樓，同區客源佔大約一半，反應理想。她指出，項目明日起收票，公司會視乎市場反應，最快數日內加推，有機會加價，最快下周開售。
●愛海頌原則兩房示範單位曝光
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，首度安排傳媒參觀原則兩房示範單位，參照第3座28樓E室搭建，實用面積507方呎。大廳引入雙邊觀景角窗，擴闊景觀視野，廚房採用開放式設計，其中睡房與主人房已打通，增強空間感。
●愛海頌吸引大批睇樓客排隊參觀
長實集團(01113)旗下長沙灣新盤愛海頌昨日(9日)開價後，今日(10日)隨即正式開放示範單位，售樓處外已有大批準買家排隊等候睇樓，場面熱鬧。發展商將於明日(11日)起收票，最快下周開售。
該盤首張價單推出180伙，即供最高總折扣為22%，折實平均呎價18,688元。兩房戶折實售價由721.7萬元起，呎價14,789元起。3房戶折實售價由1,034.4萬元起，呎價14,054元起。
●匯璽III加推178伙 平均呎價逾2.5萬元
九龍區新盤競爭氣氛升溫。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III加推全新價單第4號，共提供178伙，間隔開放式至兩房戶，若扣除20%折扣優惠後，折實售價由618.08萬至 1,602.32萬港元，折實呎價由約21,393至30,455元，折實平均呎價25,485元，對比價單第3號約有2%調整。
至於項目尚未推售的四房單位為數不多，亦將於短期內以招標形式發售，以滿足市場需求。有關銷售安排及招標文件短期內將上網。
●KADOORIA連天台特色戶售7673萬元
據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA，剛售出嘉道理道111號7樓單位，實用面積1,517方呎，天台面積1,338方呎，成交價7,673萬元，呎價50,580元。成交紀錄冊顯示，扣除買家可享16.75%現金回贈後，折實售價逾6,387.77萬元，呎價42,108元。
●愉景灣意峰料快將登場
香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，愉景灣最新一期洋房項目命名為意峰，鄰近高爾夫球會及水塘等。項目為低密度洋房項目，僅提供21幢兩層高獨立洋房，每戶更設偌大私人花園及天台。現正待批預售樓花同意書，快將登場。
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