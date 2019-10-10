樓價UPDATES：上水名都本月暫錄兩宗成交

上水名都本月暫錄兩宗成交，有低層戶業主趁三年辣招期滿沽貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●茶果嶺麗港城30座中層F室兩房戶，實用面積517方呎，望開揚山景。原業主以750萬元放售，累減42萬或約6%，以708萬元沽出，實用呎價13,694元。上月31座中層C室同類型單位，作價為758萬元，反映樓價進一步下滑。屋苑本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約13,350元。

●將軍澳新寶城連錄成交，屋苑一個頂層戶，實用面積378方呎，連面積269方呎天台，獲區內買家以628萬元購入，折合實用呎價約16,614元。據了解，原業主於2012年底以約403萬元入市，單位期內升值約56%。

●馬頭角AVA 55高層D室一房戶，向北望球場景，實用面積230方呎。業主以約1.7萬元放租兩個月後，獲外區單身人士洽詢，議價後減價4,200元，以1.28萬元租出，實用呎租55.7元。

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新界區

●上水名都4座低層C室，實用面積約376方呎，為兩房間隔，外望開揚景，成交價480萬元，實用呎價12,766元。上址為原業主於2016年以約362萬元買入，期內帳面獲利約118萬元。

●減價盤吸納買家承接，帶動二手成交步伐加快。青衣曉峰園6座中層F室，實用面積1,061方呎，屬三房包括套房及連儲物套房設計，向東南及享內園泳池景，同類優質放盤一向不多。上址8月叫價1,400萬元連租約放售，近期獲投資者議價至1,200萬元購入，實用呎價11,310元，較個別銀行估價低約10%。

●買家普遍持觀望態度，令轉買為租個案增加。沙田帝堡城3座低層C室三房戶，實用面積753方呎，向南面，獲租客以每月2.33萬元承租，實用呎租30.9元。

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