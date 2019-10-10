夜市UPDATES：特朗普見劉鶴美股飆　港夜期高水217點

美國總統特朗普表示明天在白宮會見中國副總理劉鶴，貿易談判或迎來突破。美股三大股指小幅上揚，道指最多飆185點，目前報26,480點，升134點或0.51%；標指報2,933點，升14點；納指傲7,948點，升44點或0.57%。

受利好消息帶動，港股期指夜市目前報25,925點，升116點，高水217點。

市場仍關注美國聯儲局政策前景，達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，支持調整資產負債表，及取行動確保回購操作合理，正密切關注國債孳息率曲線。

他續稱，聯儲局將很快宣布關於回購和資產負債表的聲明，但資產負債表增長不是QE(量化寬鬆)，我們只是在購買國債。紐約聯儲周四在隔夜回購操作中接納455億美元的證券。

周三公布的美國聯儲局的會議紀要顯示，一些官員在最近會議上表達了他們的擔憂，認為市場對該局減息幅度的預期超出了央行的計劃。與此同時，委員們對未來的政策路徑存在嚴重分歧。

利率期貨顯示，聯儲局10月減息0.25厘的概率為79.1%，維持當前利率的概率為21%。

歐股尾市向好，英股升0.42%；德股升0.3%；法股升0.72%。

【21:30】觀望中美重啟貿易談判，美股開市早段好淡爭持，道指跌31點，之後倒升11點，至26,357點；納指升6點，至7,909點；標指升1點，至2,920點。

瑞銀將網絡電視Netflix目標價由420美元削至370美元，稱投資者憂慮該公司今季用戶增長會再次令人失望，但維持「買入」評級。Netflix股價早段跌0.15%至267.14美元。

達美航空警告由於成本壓力加劇以及議價能力轉差，今季每股盈利可能下跌至介乎1.2美元至1.5美元，低於市場預期的1.51美元。達美航空股價早段跌4.47%至51.51美元。

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