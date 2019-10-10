百富榜排名第9變34 李彥宏身家勁縮500億
2019年10月10日 23:34
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百度李彥宏身家縮43%。
胡潤研究院發布《2019胡潤百富榜》，其中百度創辦人李彥宏財富按年跌逾43%至650億元人民幣(下同)，身家「大縮水」500億元，其在《百富榜》排名由去年第9位，跌至今年第34位。按金額計，是身家「縮水」最多的內地富豪。
阿里巴巴創辦人馬雲則以2,750億元的財富，第3次成為中國首富；騰訊(00700)主席馬化騰身家則上漲200億元，以2,600億元重返第2位；中國恒大(03333)主席許家印財富則「縮水」400億元，以2,100億元退居第3位。
其他身家「縮水」的富豪尚包括小米(01810)主席雷軍，財富減少了350億元。
惟內地科創板創造財富力量不容小覷。今年有17家公司共22位企業家上榜，其中平板檢測設備企業華興源創(688001.SH)的陳文源及張茜夫婦以220億元成科創板首富。
胡潤研究院認為，在李彥宏提出「All in AI」後，百度的AI進展較為緩慢，廣告收入正在被對手字節跳動搶佔，今年一季報也錄得其上市以來首個季度虧損。近年以來，百度股價明顯受挫，市值縮水超過50%。
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