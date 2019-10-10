百富榜排名第9變34　李彥宏身家勁縮500億

胡潤研究院發布《2019胡潤百富榜》，其中百度創辦人李彥宏財富按年跌逾43%至650億元人民幣(下同)，身家「大縮水」500億元，其在《百富榜》排名由去年第9位，跌至今年第34位。按金額計，是身家「縮水」最多的內地富豪。

胡潤研究院認為，在李彥宏提出「All in AI」後，百度的AI進展較為緩慢，廣告收入正在被對手字節跳動搶佔，今年一季報也錄得其上市以來首個季度虧損。近年以來，百度股價明顯受挫，市值縮水超過50%。

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