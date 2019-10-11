趙文傑　聯儲局鋪路再推QE

美國華爾街近期陷入缺水困境。9月17日，美國隔夜回購利率(Overnight Repo Rate)曾一度急升至10厘，迫使紐約聯儲銀行啟動回購計劃，向銀行體系注入750億美元以紓緩資金不足，令隔夜回購利率回落至2.5厘。

美國隔夜回購利率正如香港銀行的拆息利率，是金融機構之間互相拆借的息口，一般與聯邦基金利率的水平相若，9月17日的情況肯定反映美國銀行體系存在問題，或正醞釀下一波金融危機。

市場解讀當天現象或與9月中的企業交稅期有關，雖說不能完全否決這項因素，但只屬短期的導火線。因美國企業年年交稅，為甚麼過去10年沒有問題，反而在今年出事？筆者認為聯儲局過去的一段時間進行縮表，從市場中抽走資金，才是背後導致近期缺水的主因。

聯儲局的資產負債表由高峰約4.5萬億美元，減至目前約3.8萬億美元，變相令銀行存於聯儲局的儲備資金規模逐漸減少。一旦金融機構對短線資金的需求增加，出現供不應求的情況，便會刺激隔夜回購利率上升。

對於上述情況，聯儲局主席鮑威爾日前公開指，當局即將公布再度擴大資產負債表措施，如購買短期國庫券等，以確保市場有充分儲備應對資金需求異常情況，惟他重申有關措施不應被解讀為量化寬鬆(QE)。

事實上，鮑威爾所提出的措施本質與量寬無異，只是量寬目的是挽救經濟，規模亦較大；而鮑威爾所述的則是以紓緩銀行體系的資金短缺為目標。雖然美國經濟暫時未見惡化，鮑威爾亦公開指對前景感到樂觀，但人所共知，在中美貿易戰、政治角力升溫、政府債務高企等錯綜複雜的因素交替影響下，未來數年環球經濟前景怎會樂觀？

筆者相信，鮑威爾亦心知前路崎嶇，他暫時否認量寬只是時機未到，只要經濟呈現惡化，量寬及負利率就是聯儲局手中的救市子彈。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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