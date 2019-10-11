東方日報B1：藍籌屋苑「價崩」　太古城樓王跌穿千萬

樓價走勢持續下滑，向來抗跌力強的市區藍籌盤都要「跪低」。鰂魚涌太古城兩房樓王劈價近百萬元，僅以983.8萬元易手，失守千萬元關口，並創今年同類型單位低位。地產代理業界亦一致看淡後市，相信第四季本港整體樓價將再跌5%，屆時將抵銷今年升幅。

中原張光耀表示，上述低價成交個案，為該屋苑本月錄得的首宗買賣。單位為齊宮閣低層D室，實用面積580方呎，最初以貼市價放售，業主開價1,080萬元，放盤不足一星期，即減價96.2萬元連租約易手，下調幅度約8.9%，成交呎價16,962元。

據了解，上址同座數另一個低層D室，於2017年中以1,043萬元成交，反映最新單位的做價較兩年多前為低。而對比個別銀行的網上初步估價約1,145萬元，更低出約14%。現時該屋苑同類兩房單位放盤有約25個，業主叫價最低約1,080萬元。

根據中原數據，太古城截至9月底的平均調整實用呎價為20,003元，較六月底錄得的22,658元高位，已大幅回落約11.7%。

同為市區指標屋苑的茶果嶺麗港城，亦錄一宗買賣跌價個案。利嘉閣許嘉揚透露，項目30座中層F室兩房戶，實用面積517方呎，累積減價共42萬元或約6%，以708萬元售出，呎價13,694元。

他指出，對上一宗同類型單位買賣，為同座中層C室，在上月以758萬元易手。反映是次成交短短一個月跌價50萬元，幅度約6.6%。而該盤交投持續處於低水平，本月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約13,350元。

對於市區藍籌盤樓價關口失守，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，相比細價上車盤，中價物業出現減價及低價成交，對市場的負面影響較大。他稱，過去一周社會不穩狀況不斷發酵，業主議幅空間進一步擴大，估計本季樓價會再跌半成。

至於中原地產亞太區副主席陳永傑則說，近日樓市氣氛惡劣，相信該行今日公布的樓價數據會繼續下跌，至今年底還有約5%下跌空間，恐將抵銷今年升幅。

事實上，不少放盤業主叫價已回歸現實，市場連錄大手劈價個案。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山雅濤居2座高層B室，實用面積785方呎，7月以1,380萬元放售，最後勁減230萬元，以1,150萬元易手，減幅多達16.7%，成交呎價14,650元。

祥益黃慶德指出，新屯門中心7座高層C室，實用面積462方呎，放盤一個半月累減105萬元，成交價475萬元，呎價10,281元，稍低於市價。

此外，豪宅市場都出現損手交易。元朗爾巒一個複式連天台戶，實用面積1,683方呎，連兩個車位以2,450萬元登記易手，呎價14,557元。據了解，原業主於2014年購入上述物業及車位，當時合計逾3,000萬元，即五年貶值逾550萬元或約19%。

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