美股收市：道指升150點　Netflix漲近半成

美國總統特朗普表示周五將在白宮會見中國副總理劉鶴，貿易談判或迎來突破。美股周四上漲，道指收報26,496點，升150點或0.57%；標指收報2,938點，升18點或0.64%；納指收報7,950點，升47點或0.6%。

對於後市，The Opportunistic Trader行政總裁 Larry Benedict表示，預期中美貿易談判將會公布一些事項，其對股市有利好作用，但未知會否刺激美股再創新高。

KKM Financial行政總裁Jeff Kilburg稱，中美貿談一直影響市場情緒，如過山車一樣，談判過程的透明度對市場來說具有壓倒性作用，整體而言仍感到樂觀。

個股方面，瑞銀將網絡電視Netflix目標價由420美元削至370美元，稱投資者憂慮該公司今季用戶增長會再次令人失望，但維持「買入」評級。Netflix股價收報280.48美元，急升4.84%。

達美航空警告由於成本壓力加劇以及議價能力轉差，今季每股盈利可能下跌至介乎1.2美元至1.5美元，低於市場預期的1.51美元。達美航空股價收市跌1.52%。

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