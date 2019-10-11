【市前重點睇】金價1500美元關爭持　油價回勇

●美匯指數跌至98.7水平，離岸人民幣(CNH)高見7.1019，港匯企7.8423，圓匯低見107.99，歐元觸及1.1關，英鎊高見1.2463。金價挫至1,491美元水平。油價升逾1%，布油漲破59美元，紐油曾升穿54美元關。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾飆逾400點。

●美國總統特朗普表示周五(11日)將在白宮會見中國副總理劉鶴，貿易談判或迎來突破。

-傳中國擬要求美國解除對其最大船運公司的制裁，這些公司此前被美國指控故意違反伊朗石油禁運措施。

-對沖基金大佬巴斯：目前中美不太可能達成實質性協議。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，不預期美國將陷入衰退，但存下行風險。

●美國10年期國債孳息率升8.45點子，報1.6681厘。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，至21萬人，為3周低位，少過市場預期的22萬人。

●美國9月份消費物價指數(CPI)按月持平，按年則升1.7%，分別低於市場預期的升0.1%和升1.8%。

●港股ADR指數收報25,863點，升156點或0.6%。

●即月恒生指數夜期收報25,903點，升94點，高水195點，成交24,574張。

●紐約期金收報每安士1,500.9美元，跌11.9美元或0.8%，創10月1日以來收市新低。

●紐約期油收報每桶53.55美元，升96美仙或1.8%，創10月1日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶59.1美元，升78美仙或1.3%。

-石油輸出國組織(OPEC)秘書長表示，中美如果達不成貿易協議，將給石油市場帶來「災難性」影響；OPEC和包括俄羅斯在內的盟國將「盡一切努力」，防止全球經濟疲軟之際，再次出現石油價格暴跌。

●英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面後，發表聯合聲明稱，他們在詳細而富有建設性的討論過程中，發現可能找到一條通往脫歐協議的道路，相信達成協議符合所有人的利益。英鎊應聲大漲約2%。

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