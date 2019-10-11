【股民熱話】中美對話若未達協議　會有咩後果？

港股在十一假後復市的一周表現反覆，市況依舊淡靜，市場都在觀望中美第十三輪貿易談判結果如何。此前時有利好或利淡消息出現，反映雙方都在討價還價，利用消息測試對方反應。參考之前多次的談判結果，作最壞打算，雙方無論係臨時抑或正式的都簽不出一份協議來，將會有何後果？

首先，當然係美國會再向進口中國商品加徵關稅。早前因應中國十一大日子，美國將對2,500億美元中國貨關稅稅率，由25%增至30%的生效時間，由10月1日押後至10月15日。若雙方今次談不攏，則美國好大機會如期加徵關稅，而下一輪約3,000億美元中國商品加徵15%關稅的措施，料於12月15日生效。如是者，第四季中國經濟的下行壓力會更加之大，企業盈利前景利淡之下，中資股或需面對新一輪沽售潮，人民幣匯率亦會再次面臨貶值壓力。

其次是，美國在談判前已放出風聲，要限制美國退休基金投資中國，並審視在美國上市的中國公司，若未能通過審查將被要求退市。顯然，若然中美今次未能達成協議，美國將會正式打「金融牌」，全面圍堵中國企業和中國資本市場發展。雖然，目前而言美國退休基金在中國資本市場的參與度不高，惟明年中國擬加大開放金融服務業，若美國刻意阻止資金流入，料開放效應將要打折。

第三，當然亦係關乎香港切身利益，就係美國或會大打「人權牌」。上周，美國政府已因新疆問題將28個中國團體，包括8間中國科企列入出口黑名單，並向相關官員禁發簽證。關於美國的《香港人權及民主法案》，亦即將呈上國會審議及表決。一旦實施，意味以後香港的獨立關稅區及與中國有別的金融地位須每年檢視，勢必為動盪的香港社會局勢添煩添亂，向作為中國金融窗口的香港經濟多踩一腳！

當然，參考之前的談判，美國慣常在談判桌上施以小動作討價還價，到底中國是否就範，美國又是否堅持着數攞盡，即管拭目以待。作為投資者，沒有水晶球，亦只有作最壞的打算，作最佳的準備。短線港股料維持在25,000點至26,000點水平浮沉，靜候消息作出突破，策略上指數可以繼續少理，而備受內、外因素利淡衝擊的港企股則行人止步，中資股就等談判結果後再部署未遲。

東方產經專欄作者帥哥

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