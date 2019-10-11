亞洲股市：日股漲逾百點　韓澳股穩升

美國總統特朗普周五(11日)將在白宮與中國副總理劉鶴會面，美股收升；亞洲主要股市早段向好，日本日經225指數最新升143點或0.6%，至21,695點。

板塊方面，能源股升1.5%，金融股升1%。個股中，日本製鋼所升逾2%，日產汽車升1.3%。

迅銷漲2.6%。公司公布截至今年8月底止的2019年財年，年內溢利1,625億日圓，按年增5%，末期息240日圓，料明年同期純利按年增7.6%至1,750億日圓，每股派息增4.16%至500日圓。

日本零售集團Seven & i抽升逾5%，為2017年4月以來最大漲幅。公司計劃重組，包括擬下半年關閉1,000家錄得虧損的7-11便利店。

南韓首爾綜合指數升17點或0.8%，報2,046點。韓泰鋼鐵及DB保險均揚升超過5%，三星電子升0.6%。

南韓10月首10日出口按年下降8.5%，進口按年亦跌15.2%；其中晶片出口急挫27.2%。

澳洲悉尼普通股指數升47點或0.7%，報6,710點。板塊方面，能源及醫療保健股升1%，金融股升0.8%。Byron Energy漲4.5%，AVZ礦業飆7%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。