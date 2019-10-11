古勝　港股跌穿呢個位就要全線撤退…

東方產經Market Insight專欄作者古勝：雖然中美貿易談判好似向好方面發展，但過去年多經歷過多次「中空寶」，相信唔少投資者都學「精」咗，有晒心理準備美國總統特朗普會隨時「變臉」，搞到股市又再翻雲覆雨！

走勢上，恒生指數自8月底出現「終極死亡交叉」(50日線失守250日線)的利淡技術指標後，至今尚未見起色。睇勢季內回試24,500點水平的機會頗大。投資者謹記，一旦失守此位，就要嚴格執行風險管理，全身而退，皆因緊接下來的會是調整幅度達雙位數字的大跌市，無謂冒險玩空手入白刃！

睇睇恒指走勢圖，去年末季的低位在24,540點水平，短線若恒指持續反覆向下，呢個位就成為重要的的支持位，一旦失守，將會引發新一輪止蝕潮，從而令跌勢加劇。

再看看恒指周線圖，250周線目前處於25,612點，去年末季恒指見低位24,540點水平時，也是剛跌至250周線，幸守穩其上便止跌回升。到底今次又能否再一次成功考驗250周線支持，不得而知，但若然係失守的話，參考2015年恒指失守250周線後累計跌幅約兩成計，以目前250周線處於25,611點，重演失守此位後累計兩成跌幅的話，即恒指要見番20,500點水平。

除了恒指技術走勢分析外，再睇睇恒指成分股的情況。重磅港企股--香港地產股及銀行股正面對香港經濟進入衰退期的嚴峻挑戰，盈利前景惡化，以及資產價格的潛在調整，正在醞釀新一輪重估潮，從而對恒指表現構成壓力。

雖然目前中資股佔港股市值逾六成，其動向對恒指影響也許更重要。惟觀乎國際形勢，只怕明年11月美國總統大選前，中美關係都會起伏不定。中國外貿難有大起色，單靠內部需求力挺，但缺乏資產效應支持，貨幣政策寬鬆受限，單靠財政政策實難長久。整體上中資股表現能平穩已算萬幸，若中美關係再傳壞消息，中資股的潛在沽壓還是不容低估。

講到尾，中、港以致全球經濟展望差強人意，魚缸一般率先反映經濟，情況愈來愈兇險。股友勿再對明年股市前景存太大幻想，如今可以做的是積極去槓桿，強化固定收益投資組合，以守代攻，爭取免被資產價格大調整淘汰出局。

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