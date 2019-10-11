【專家點評】英鎊短線易跌難升

新一輪中美貿易談判正在舉行，市場觀望進展下，料大市氣氛審慎，美股雖然只見上落，但參考過往談判結果反覆，估計避險情緒在近月高位徘徊，支持美元兌日圓在五十天線106.90附近橫行。

美國將公布消費信心指數，市場料遜於前值，加上就業數據好壞參半，投資者料本月減息機會仍偏高，估計美元上升空間有限，短線99.7見阻力。

至於歐元區，德國整體數據偏軟，料今天公布的通脹亦弱，支持歐洲央行推行寬鬆貨幣政策，歐元乏力反彈，料繼續在六月以來形成的下降軌內行走。技術上估計觸及1.1020後反覆下試1.0870。

距離英國正式脫歐限期只有20日，加上蘇格蘭法院已拒頒令迫使約翰遜延期脫歐，硬脫歐風險仍在，英鎊短線易跌難升，100天線1.2430見阻力，料後市反覆下試1.2080。

商品貨幣消息淡靜，加上基本面偏弱下，料澳元及紐元短線分別在近周低位0.6670及0.6220附近窄幅上落。油價在54美元附近橫行，料美元兌加元在1.3230與1.3380區間上落。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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