【專家樓評】黃仲澧：香港地下空間可作甚麼發展？

對於如何善用土地空間，尤其是地下岩洞，本港早於1980年代已展開過一連串發展及技術研究。有關開發地下空間的發展概念，其實在全世界早已非新鮮事。

世界上不同地區，例如以色列、台灣及加拿大等，在多年前已開始利用地下空間作城市發展。而本地龐大的地下鐵路系統足以証明香港在這方面並非完全落後。

要在本地進一步發展地下空間，重點除了在如何把現有地下空間及設施具策略性地連接起來外，更應探討如何以打破常規思維，思考和審視可否將一些不必置於地面的發展及設施(如骨灰龕場、污水處理廠等)移放至地下空間。與此同時，騰出的地面空間可用作其他有需要的發展(如住宅發展等)。

研究把如骨灰龕場等一類不必放置於地面的土地用途移至地下空間，相信肯定會為現時本地的土地利用規劃格局帶來改變，配合未來智慧城市的科技元素與想法，本港的城市土地利用將能朝更有效率的方向發展。

最後，我們把這些空間用作社會、經濟或環境保護方面的發展用途，推動開發地下空間，最終將能使本地罕有的土地資源得到更有效的運用。

普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧

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