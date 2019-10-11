港股格局：姚浩然料恒指短線挑戰26300點

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，雖然新一輪中美貿談似有進展，但未必能夠達成全面協議，人民幣周五(11日)表現偏強，反映市場信心充足。他認為恒指於25,500至25,600點有防守，若中美貿談釋出好消息，短線有機會升穿26,200至26,300點，而下個關口則挑戰26,700點。他指出，目前很多指數成分股盈利前景稍遜，限制恒指升幅，炒作焦點將集中個別股份。

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