港股格局：姚浩然料恒指短線挑戰26300點
2019年10月11日 11:13
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，雖然新一輪中美貿談似有進展，但未必能夠達成全面協議，人民幣周五(11日)表現偏強，反映市場信心充足。他認為恒指於25,500至25,600點有防守，若中美貿談釋出好消息，短線有機會升穿26,200至26,300點，而下個關口則挑戰26,700點。他指出，目前很多指數成分股盈利前景稍遜，限制恒指升幅，炒作焦點將集中個別股份。
有傳美國將允許部分企業向華為供貨，為手機設備股帶來正面刺激，姚指要留意整個板塊的毛利率是否有壓力，瑞聲科技(02018)有蘋果公司手機的訂單支持，而舜宇光學(02382)中期業績亦不俗，待中美談判形勢轉好，手機設備股短線仍有上升空間，惟到業績期須關注毛利率能否支持，令公司盈利有所增長。
從內地新三板摘牌退市、改為香港上市的鑫苑物業服務集團(01895)，姚浩然認為其上市表現不俗，惟背後缺乏母公司支持，業績有待考驗。他又看好物業管理板塊，認為具母公司支持，以及早兩、三年前賣樓速度快的物管公司，盈利前景較樂觀。
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