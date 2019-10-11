【專家點評】特步受惠行業蓬勃發展

特步主要從事體育用品的設計、研發、製造、銷售、營銷及品牌管理。早前公布截至6月底止之中期業績，收益按年上升23%至33.6億元(人民幣，下同)；毛利率按年上升0.9個百分點至44.6%，主要來自功能性服裝產品銷售。公司擁有人應佔溢利按年上升23%至4.6億人民幣。集團派中期股息每股12.5港仙，派息比率由去年同期的54.5%，升至59.3%。

集團開始在業務模式中採納多品牌營運的新戰略計劃，以多元化的產品組合吸引不同運動類型的顧客。今年3月，集團宣布與Wolverine合作，於中國內地、香港和澳門開展邁樂及索康尼品牌旗下鞋履、服裝和配飾的開發、營銷及分銷。索康尼是全球四大最受追捧的跑鞋品牌之一，提供優質專業的高科技產品。相信合作研發和營銷能帶來協同效應，運用集團的銷售網絡，吸引新客戶。

另外集團於8月完成收購K-Swiss Holdings, Inc.，以收購兩個國際知名的傳統運動和休閒品牌—蓋世威和帕拉丁。市場相信收購有助集團產品國際化，提升體育用品品牌形象。建議可在4.35元買入，目標5.7元，如失守4.1元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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