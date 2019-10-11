全球經貿戰：中國搶購美國豬肉　單周進口量創新高

中美已於周四(10日)正式展開第13輪貿易談判，周五將進行會面。有數據顯示，中國在談判前夕再釋出善意，大量採購美國大豆及豬肉，其中對美國豬肉的進口量激增至單周新高紀錄。

根據美國農業部周四公布的數據，截至上周四(3日)為止一周，美國向中國淨出口大豆118萬噸，豬肉出口創紀錄至14.22萬噸，當中包括今年發貨的約1.8萬噸，以及2020年發貨的約12.33萬噸。至於9月份計，豬肉出口量約為1.99萬噸。

中國因非洲豬瘟疫情導致數百萬豬隻被殺，中國暗示可能會進口多達40萬噸豬肉，以彌補國內短缺。

貿易商指出，為報復美國的對中國的關稅行動，中國對從美國進口的豬肉徵收高額關稅，目前稅率約為72%，但美國豬肉的價格看來仍具吸引力。

除搶購豬肉外，大豆亦受到中國青睞。美國農業部通過其跟蹤大宗交易的每日銷售報告系統報告指出，民間出口商向中國出售39.8萬噸美國大豆，是本周第二次向中國「閃售」大豆。統計9月初至今，至少已出現4次大規模採購。

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