【產經專題】稅貸戰開打　今年恐要捱貴息

交稅季節臨近，花旗銀行(香港)搶先推出稅季貸款，實際年利率低至2.01%，與去年相若。銀行界紛表示於本月內加入戰團，但今年港元拆息高企，直言稅貸利率普遍按年上揚。

花旗香港為稅貸戰「打響頭炮」，以貸款額150萬元及12個月還款期計，年息2.01%，如貸款額由20萬元以上至50萬元以下，年息則為4.49%。該行同時提供其他優惠配合攻勢，推廣期間成功申請並於指定日期前提取指定貸款額，最多可獲6,000元現金券。

其他銀行的稅貸產品料陸續出爐。富邦銀行(香港)高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明指，該行正籌備本月將推出稅貸產品。儘管美國年內已兩度減息，惟他指出，本地拆息仍高於去年水平，港元定存利率普遍逾2厘，故今年稅貸息率相信亦難以低於2厘。

他認為，經濟轉弱或拖累借貸投資需求，但稅貸利率低於一般私人貸款，根據往績，過去一直「幫襯」的舊客，普遍會在稅季繼續借款，料整體稅貸需求保持平穩。惟今年銀行透過價格戰況料不會如往年般激烈。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣指，今年稅貸戰況或不如以往緊湊。她坦言，近月香港經濟轉弱及社會不穩，客戶縱有借貸需求，態度相對保守。

該行月內將推出稅貸產品，預告會在產品設計方面下功夫，除續推「自訂息率」機制，即由客戶向銀行建議貸款息率，同時將於稅貸的貸款額、息率及年期釐定方面給予較大彈性。

儘管本地資產市場氣氛轉淡，她表示，該行稅貸客戶財務實力普遍良好，投資範圍或不僅限於香港。只要息率合適，料客戶會繼續借貸作投資或「傍身」之用，對稅貸需求保持審慎樂觀。

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