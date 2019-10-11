【午市重點睇】人民幣升越7.1 圓匯回軟
2019年10月11日 12:04
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●美匯指數回落至98.66水平，離岸人民幣(CNH)高見7.0891，港匯先跌後回升，處7.8419。圓匯偏軟，早段一度升見107.85後回軟，跌至107.99，考驗108關。歐元上漲至1.1015，英鎊處1.2438。金價處1,495美元。布油反覆企59.37美元，紐油見53.8美元。道指期貨升近百點。
●恒生指數半日抽高563點或2.19%，報26,271點。 https://bit.ly/2VxxN5X
-亞太絲路投資停牌。
●新股專輯：
-鑫苑物業服務曾炒高87%。
-今年新股王魯大師上市第二日，半日再漲26%；兩日累飆3倍。
●【即市分析】
-藍籌石藥集團股價急跌，原來因為… https://bit.ly/2ondTid
-古勝：港股跌穿呢個位就要全線撤退… https://bit.ly/2Mv7Ik6
●港股格局：股友唔信港股大升。 https://bit.ly/310AIoY
-姚浩然料恒指短線挑戰26,300點。 https://bit.ly/33qdZEx
●魚缸通：市況時好時壞，散戶買貨審慎傾向短炒。 https://bit.ly/2ON3NSz
●【專家點評】
-英鎊短線易跌難升。 https://bit.ly/324iXq4
-港交所受惠氣氛改善。 https://bit.ly/2p7qIx4
-特步受惠行業蓬勃發展。 https://bit.ly/2Vvwcxu
●【大行報告】花旗料第四季澳門博彩收入挫7%。
●A股快報：滬綜指半日升0.44%，深成指升0.19%。 https://bit.ly/2VvA6GV
●內銀為補充資本，今年發債近萬億人幣。 https://bit.ly/2IEGeHm
●全球經貿戰：中國搶購美國豬肉，單周進口量創新高。
●亞洲股市：日股漲逾200點，韓澳股穩升。 https://bit.ly/2nF4oui
●秘魯央行維持基準利率2.5厘。
●大酒店：就曼谷半島酒店管理權案上訴。
●人民幣兌每美元中間價為7.0727，較上日再上調3點子，終止兩連跌。
-人行不進行逆回購，淨回籠300億人民幣。
●【股民熱話】中美對話若未達協議，會有咩後果？ https://bit.ly/321M8do
●【產經專題】稅貸戰開打，今年恐要捱貴息。 https://bit.ly/2B0DXSN
●港元拆息︰隔夜息續跌至0.8厘。
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