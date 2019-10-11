【午市重點睇】人民幣升越7.1　圓匯回軟

●美匯指數回落至98.66水平，離岸人民幣(CNH)高見7.0891，港匯先跌後回升，處7.8419。圓匯偏軟，早段一度升見107.85後回軟，跌至107.99，考驗108關。歐元上漲至1.1015，英鎊處1.2438。金價處1,495美元。布油反覆企59.37美元，紐油見53.8美元。道指期貨升近百點。

-亞太絲路投資停牌。

●新股專輯：

-鑫苑物業服務曾炒高87%。

-今年新股王魯大師上市第二日，半日再漲26%；兩日累飆3倍。

●【即市分析】

●【專家點評】

●【大行報告】花旗料第四季澳門博彩收入挫7%。

●全球經貿戰：中國搶購美國豬肉，單周進口量創新高。

●秘魯央行維持基準利率2.5厘。

●大酒店：就曼谷半島酒店管理權案上訴。

●人民幣兌每美元中間價為7.0727，較上日再上調3點子，終止兩連跌。

-人行不進行逆回購，淨回籠300億人民幣。

●港元拆息︰隔夜息續跌至0.8厘。

－－－－－－

其他精彩新聞：【深度解構】家族走資「前所未見」 勢重創香港金融業

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。