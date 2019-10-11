【瑞通推介】憧憬貿易談判進展　恒指牛熊證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示周五(11日)在白宮會見中國副總理劉鶴，令市場憧憬貿易談判將取得突破，道指隔晚收報26,496點，升150點或0.6%。

恒指周四(10日)收報25,707點，升25點。周五(11日)早段急漲，重上26,000點，收復10天線。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾360萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾980萬元，反映投資者略為看好後市。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

據報美國總統特朗普計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，加上有傳蘋果公司最快在明年第三季首推5G手機，帶動手機設備股昨顯著做好。瑞聲科技周四曾抽升一成至46.25元，一舉收復10天和20天線，收市維持6.32%升幅於44.6元，是表現最佳藍籌。周五早段走勢續強，一度重上47元，再升逾半成，上方阻力留意1個月高位47.65元，20天線(約42.6元)料有較大支持。周四有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有170萬元淨流入。

有券商料友邦保險下半年香港新業務價值將倒退9%，下調目標價並維持「跑輸大市」評級。該股近期走勢偏弱，已失守250天線，周四盤中低見71.3元，創近8個月新低，收跌1.1%於71.7元。周五早段回穩，重上72元。周四有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有28萬元淨流出。

受新上市的軟件股新股升勢強勁帶動，一眾軟件股隨勢上揚。金山軟件周四曾升至18.68元，收市報18.14元，維持5.7%升幅。周五早段再升約3%，重上18.7元。周四分別有43萬和11萬元淨流入其好倉和淡倉。

再獲券商唱好的美團點評，周四最多升4.7%至93.65元的上市新高，收升1.9%於91.15元，連漲6個交易日，累升13.8%。該股9日和14日RSI已進入超買區，股價升穿了保力加通道頂部，且通道正在擴闊。周五早段回調逾1%，暫於90元之下整固，留意其後能否再試頂。逾600萬元在周四淨流出其好倉，淡倉同日則有394萬元淨流入。

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