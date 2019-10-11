【專家點評】英鎊處於危急存亡之秋

最近環球多國包括多國、歐元區、中國、日本等國家的一系列主要經濟數據均出現進一步惡化，似乎一眾投資者自年初開始擔心的全球經濟陷入衰退的可能性已愈來愈高。

不過困擾市場的投資主題，其實跟數星期前沒有兩樣，都是中美貿易重啟談判進展、美國經濟前景以至聯儲局未來的貨幣政策走向、英國脫歐進展，甚至中東地緣政治局勢 (不論是早前的沙特阿拉伯受無人機襲擊事件，還是近日的OPEC油組第二大產油國伊拉克的暴亂等)，都算是舊酒新瓶，未有任何新意，也解釋了一眾貨幣包括美匯指數，自進入第四季後就開始轉趨橫行整固，以一個待變的格局等待突破。

美國9月最終需求生產物價指數PPI按年只上升1.4%，差於市場預期的1.8%，創下自2016年11月、近3年以來最低，主要受貨物及能源成本下跌所影響。加上中美貿易關係時好時壞，投資者自然有幻想空間、憧憬聯儲局將會進一步減息以支持經濟增長。

據美國芝商所CME的利率期貨反映，高達82.8%的投資者預期聯儲局在10月30日的議息會上需要作出今年第三次的減息，而一旦10月不減息，在12月最後一次會議減息的機會更高達95%。即使10月減息，年底最後一次議息會再次減息至1.25至1.5%的機會率亦高達46.5%。筆者仍認為聯儲局今年將減息3次、合共0.75%，一旦出現減息4次或觸發市場恐慌情緒。

另一方面，英國脫歐距離死線已不足1個月，明顯到了危急存亡之秋。英鎊兌美元一度下跌至1.2200水平，創下近一個月低位。英國首相約翰遜似乎主場仍然企硬，令英國跟歐盟在10月17至18日限期前達成協議的機會極低，餘下之選項似乎只有繼續搬龍門、例如延長死線日期3個月至明年1月底、或是出現硬脫歐情況。

筆者認為英鎊雖仍有試底壓力，但明顯支持在1.2060至1.2100。即市支持則在1.2190，一旦升穿1.2290就可大大減低下跌風險，有機會反覆技術反彈至 1.2420、甚至挑戰前高1.2580。因此建議投機者，若有機會在1.21邊可以嘗試吸納博反彈，跌穿1.2060止蝕，目標1.2290；另一做法則以跌穿1.2190止蝕，升穿1.2290可再追買，於1.2420及1.2580分段獲利離場。

艾德證券期貨董事總經理陳健豪

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