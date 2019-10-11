樓價UPDATES：東半山美麗邨累劈近兩球沽

社會動盪，東半山屋苑罕有放盤要減價招客，雖成功吸引不少「人氣」，最終仍要低市價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●東半山美麗邨低層5室，實用面積871方呎，三房連套房間隔，原叫價1,520萬元，業主大幅降價160萬元後，即吸引十多組客同時睇樓，睇樓客輪候接近一小時，最終再減32萬元，以1,328萬元連車位易手，累減192萬元或約12.6%，實用呎價15,247元，低於市價。

●小西灣藍灣半島7座高層C室，實用面積811方呎，三房連套房間隔，成交月租以3.2萬元，實用呎租39.5元。

●柴灣杏花邨46座低層2室，實用面積713方呎，三房套房間隔，每月叫租2.8萬元，減租700元或約2.5%，終以2.73萬元獲承租，實用呎租38.3元。

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九龍區

●九龍灣德福花園U座中低層10室，實用面積520方呎，兩房間隔，開價820萬元，減價87萬元或約11%，以733萬元成交，實用呎價14,096元。

●奧運站帝峯‧皇殿1座極高層C室，實用面積753方呎，三房套房間隔，成交月租3.6萬元，實用呎租47.8元。

●九龍塘又一村花園B13座高層B室，實用面積805方呎，三房套房間隔，以每月租金3.45萬元租出，實用呎租42.9元。

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新界區

●馬鞍山迎海3座中層D室，實用面積795方呎，三房連套房間隔，開價約1,128萬元，減至1,070萬元易手，實用呎價13,459元。

●屯門康德花園3座低層D室，實用面積412方呎，兩房間隔，叫價500萬元，大減75萬元，成交價425萬元，實用呎價10,316元。

●元朗朗屏8號3座高層E室，實用面積371方呎，一房間隔，叫價628萬元，減價28萬元，以600萬元沽出，實用呎價16,173元。

●大埔中心2座低層C室，實用面積361方呎，兩房間隔，成交價506萬元，實用呎價14,017元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居12座低層D室，實用面積547方呎，三房間隔，以月租1.2萬元租出，實用呎租約21.9元。

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