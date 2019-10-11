【即市分析】騰訊積極投資 能否一改弱勢？

外媒報道，騰訊今年7月底才以15億美元取得5年NBA獨家網絡直播權，由於要中止轉播，據悉已有用戶收到20至264元人民幣不等的自動退款。未來會否盡失該筆投資，還要看事態發展。

雖然騰訊近年業務增速不及以往，惟公司現金流充足，頻頻傳出入股、投資消息，如騰訊正考慮入股新加坡付款解決方案公司Pine Labs；計劃斥資5億美元投資高瓴資本旗下的中國藥店業務，進軍醫療保健市場；又與全球最大資產管理公司貝萊德磋商合作。凡此種種，都見騰訊建立多元化收入來源的企圖。

參考大行花旗對NBA事件的意見，該行指騰訊暫停NBA網上轉播，目前僅涉及季前賽，但或延至常規賽，料第四季媒體廣告收入按年跌1.3%至51億元人民幣，而總廣告收入仍有望增15%至196億元人民幣，維持「買入」評級，目標價睇429元，以昨(10日)收市價318.8元計算，潛在空間逾3成。

股價走勢方面，騰訊自4月中見400元高位後，股價逐級落，下降三角形態畢現，目前底部位於318元附近，14天RSI及MACD都見弱勢，若然未來破位跌穿底部，股價有機會下試300元以下。建議暫時勿沾手，待股價跌定再入市。

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