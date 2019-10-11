244億倒落海！Dyson「臨門一腳」放棄研電動車

外電報道，以生產吸塵機及電風扇聞名的英國家庭電器公司Dyson，宣布放棄電動車研發計劃。

公司創始人戴森(James Dyson)稱：「雖然我們已經在研發(電動汽車)的過程中竭盡全力，但依然沒有找到一個將其商業化的方法。」戴森還提及，公司曾試圖為這個項目尋找買家，但沒有成功。

Dyson在2017年對外宣布項目時，宣稱會投入25億英鎊(244億港元)，其中電動車和電池業務各有10億英鎊的投資預算。據報這筆預算已經花了一大半。

Dyson曾對電動車業務寄予厚望，去年10月宣布在新加坡設立其首間電動車製造廠，並計劃動工建造兩層樓高的生產設施，預計工廠2020年竣工，為其首款電動車在2021年面世的計劃打好基礎。然而，這款在Dyson口中的「出色的汽車」，最終還是與客戶緣慳一面。

因放棄該業務，Dyson在新加坡的電動車製造廠也將受到影響，報道引述公司稱，盡可能將該部分員工調至公司其他部門，但部分員工仍可能失業。

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