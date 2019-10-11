二手樓價指數七連瀉　創25周新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報180.98點，按周跌0.69%，為25周新低。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.02點，按周跌0.79%，為27周新低。CCL(中小型單位)報180.92點，按周跌0.79%，為26周新低。三大整體指數同樣齊跌7周，分別累跌3.94%、4.40%及4.19%。CCL(大型單位)報181.26點，創23周新低，按周跌0.20%，連跌8周共2.70%。

CCL四大整體指數齊跌7周，平歷史最長齊跌紀錄，上一次出現是2008年11月金融海嘯期間。今次樓價調整幅度明顯較少，7周計，CCL_ Mass跌4.40%、CCL(中小型單位)跌4.19%、CCL跌3.94%及CCL(大型單位)跌2.61%。比較2008年金融海嘯期間，同樣7周計，CCL_Mass跌14.83%、CCL(中小型單位)跌15.29%、CCL跌15.48%及CCL(大型單位)跌16.68%。估計樓價調整持續，目標重回今年初水平，由今年高位起計調整幅度約一成。

本周四區指數一升三跌。新界東CCL_Mass報193.18點，按周升0.95%，結束2周連跌。港島CCL_Mass報186.64點，按周跌0.81%，為28周新低。九龍CCL_Mass報178.15點，創27周新低，按周跌0.88%。九龍樓價連跌4周共2.38%，跌勢有加快迹象。新界西CCL_Mass報163.92點，為26周新低，按周跌1.87%，跌幅為45周最大。新界西指數結束連續6周企穩166點水平，連升2周後今周急跌，新界西樓價有迹象再度向下調整，未來走勢需密切關注。

樓市加快下調7周計，港九市區樓價跌幅明顯較大，港島CCL_Mass跌5.45%、九龍CCL_Mass跌5.26%。而新界兩區樓價抗跌力較強，新界東CCL_Mass跌3.40%及新界西CCL_Mass跌2.54%。

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